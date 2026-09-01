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Eerdmans: hand uitsteken naar links en rechts gaat VVD bezuren

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 10:39
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DEN HAAG (ANP) - JA21-leider Joost Eerdmans denkt dat het niet goed is geweest voor de VVD dat er handreikingen zijn gedaan naar linkse en rechtse oppositiepartijen bij de begroting. "De fout is dat jullie naar iedereen kijken, dan houd je niemand tevreden", zei Eerdmans bij de opening van het politieke jaar van de Stichting Machiavelli.
VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans stond met Eerdmans op het podium. Hij zei dat de kracht van een minderheidscoalitie juist is dat op ieder onderwerp andere meerderheden gezocht kunnen worden. "Zo kun je veel meer bereiken dan een meerderheidscoalitie."
Voor Eerdmans is dat een onwaarschijnlijk scenario. "Het probleem is dat de coalitie gespleten is. Ik heb begrepen dat het kabinet langs het ravijn is gegaan dit weekend, dat geeft aan hoe spannend het was." Brekelmans draaide vervolgens om de vraag heen of het kabinet echt bijna is gevallen, maar hij zei wel dat zijn partij geen nieuwe verkiezingen wil.
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