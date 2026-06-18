Waarom je er op selfies heel anders uitziet dan in de spiegel

Je ziet er op foto’s vaak anders uit dan in de spiegel doordat je brein gewend is aan je omgekeerde spiegelbeeld, terwijl een camera je “echte” gezicht vastlegt en daarbovenop nog eens optisch vervormt. Ook psychologische effecten – we houden van wat we vaak zien, dus vooral van ons spiegelbeeld – en harde belichting of groothoeklenzen in smartphones doen een flinke duit in het zakje.

Wat er optisch misgaat

De frontcamera van veel smartphones gebruikt een groothoeklens (rond de 24–26 mm-equivalent), waardoor delen die dichter bij de lens zijn – je neus, voorhoofd – relatief groter lijken. Zeker bij selfies op armlengte ontstaan vertekeningen: gezichten ogen breder, neuzen langer en randen van het hoofd worden uitgerekt.

Een spiegel daarentegen geeft een optisch vrij natuurgetrouw, zij het horizontaal gespiegeld beeld van je gezicht, zonder groothoekvervorming en meestal op comfortabele kijkafstand. In de badkamer is het licht bovendien vaak diffuus en van voren, wat rimpels en oneffenheden verzacht.

Wat je brein ermee doet

We zien onszelf veruit het vaakst in de spiegel, niet op foto’s. Psychologen beschrijven dit als een vorm van het “mere-exposure effect”: hoe vaker we iets zien, hoe vertrouwder en positiever we het beoordelen.

Onderzoek naar spiegelbeelden laat zien dat mensen meestal hun eigen gespiegeld gezicht leuker vinden, terwijl vrienden juist de “echte” foto verkiezen. Voor jou voelt de foto dus vreemd of zelfs onflatteus, terwijl je omgeving je juist zo herkent.

De rol van techniek en context

Smartphones corrigeren soms automatisch belichting, contrast en kleur, wat oneffenheden kan benadrukken of je tint verandert. Ook de hoek – van onderen, hard plafondlicht, een snelle selfie in de trein – is zelden zo gecontroleerd als je vaste blik in de badkamerspiegel.

Wie dat storende verschil wil verkleinen, kan selfies op iets grotere afstand maken, liever met een “normale” of telelens, in zacht daglicht en met een lichte draai van het hoofd in plaats van recht van voren. Misschien zie je dan niet je geliefde spiegelbeeld, maar wél de versie van jezelf die de rest van de wereld allang kent.

Mogelijke koppen