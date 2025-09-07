ECONOMIE
Leden OPEC+ akkoord over nieuwe productieverhoging olie

Economie
door anp
zondag, 07 september 2025 om 15:52
WENEN (ANP) - Een aantal leden van het olieverbond OPEC+ gaat in oktober meer olie oppompen, wat de prijs voor de brandstof kan drukken. Acht landen zeggen de productie op te voeren met 137.000 vaten per dag, meldt de OPEC.
Enkele jaren geleden besloten de OPEC en bondgenoten zoals Rusland en Kazachstan, samen bekend als OPEC+, te snijden in de olieproductie. Dat deden ze om de prijzen te stutten. Sinds april jaar draaiden leden de oliekraan weer wat open om marktaandeel te behouden. In combinatie met de verwachting dat de wereldeconomie afkoelt, leidde dat tot lagere olieprijzen.
Onder andere de grote olielanden Rusland en Saudi-Arabië horen bij de landen die hun eerdere vrijwillige productieverlaging nu geleidelijk opheffen. Ze zetten nu een minder forse stap dan eerder. Zo spraken ze in augustus nog af de productie met ruim een half miljoen vaten per dag te verhogen.
