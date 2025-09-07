ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne meldt aanval op Droezjba-oliepijpleiding

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 15:49
anp070925071 1
KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne meldt dat het opnieuw een aanval heeft uitgevoerd op de Droezjba-oliepijpleiding in Rusland, die wordt gebruikt om Hongarije en Slowakije te bevoorraden. De Oekraïense topmilitair Robert Brovdi stelde op Telegram dat daarbij veel schade is aangericht.
Rusland heeft nog niet gereageerd op berichten over de aanval. De Slowaakse economieminister Denisa Saková meldde via sociale media dat de leveringen aan haar land ongestoord doorgaan.
Oekraïne voert vaker aanvallen uit op de Russische energie-infrastructuur om de Russische oorlogseconomie te ondermijnen. Ook de Droezjba-oliepijpleiding is al eerder getroffen.
Dat leidde vorige maand nog tot een woedende Hongaarse reactie. Het land kondigde een inreisverbod af voor Brovdi, die aan het hoofd staat van de Oekraïense dronestrijdkrachten.
Vorig artikel

Ouwehand haalt uit naar Yeşilgöz en Wiersma om 'leugens'

Volgend artikel

Leden OPEC+ akkoord over nieuwe productieverhoging olie

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

197714869_m

Wetenschappers maken plastic dat koolstof 'opeet' uit de lucht

101381920_m

Experts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schaden