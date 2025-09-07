Oekraïne meldt aanval op Droezjba-oliepijpleiding

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne meldt dat het opnieuw een aanval heeft uitgevoerd op de Droezjba-oliepijpleiding in Rusland, die wordt gebruikt om Hongarije en Slowakije te bevoorraden. De Oekraïense topmilitair Robert Brovdi stelde op Telegram dat daarbij veel schade is aangericht.

Rusland heeft nog niet gereageerd op berichten over de aanval. De Slowaakse economieminister Denisa Saková meldde via sociale media dat de leveringen aan haar land ongestoord doorgaan.

Oekraïne voert vaker aanvallen uit op de Russische energie-infrastructuur om de Russische oorlogseconomie te ondermijnen. Ook de Droezjba-oliepijpleiding is al eerder getroffen.

Dat leidde vorige maand nog tot een woedende Hongaarse reactie. Het land kondigde een inreisverbod af voor Brovdi, die aan het hoofd staat van de Oekraïense dronestrijdkrachten.