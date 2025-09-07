Strand Nesselande in Rotterdam zondag veiligheidsrisicogebied

ROTTERDAM (ANP) - Omdat er op sociale media een oproep is gedaan om zondagavond naar het strand Nesselande in Rotterdam te gaan, heeft de burgemeester het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent onder meer dat de politie preventief mag fouilleren.

Op sociale media zijn mensen opgeroepen om naar het strand te komen om daar een strandfeest te houden, vanaf 17.00 uur. "Voor dit evenement is geen evenementenvergunning verleend", schrijft burgemeester Carola Schouten van Rotterdam zondag aan de gemeenteraad.

De vrees bestaat dat zo'n evenement grote groepen jongeren trekt, waaronder mogelijk "rivaliserende jeugdgroepen". Omdat het strand wegens het warme weer drukbezocht is, zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen, aldus de burgemeester, waaronder de mogelijkheid tot preventief fouilleren.

De maatregel gaat in om 15.00 uur en loopt maandagochtend om 03.00 uur af.