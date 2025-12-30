Ledenparlement FNV overweegt vervolgstappen na uitspraak rechter

AMSTERDAM (ANP) - Het ledenparlement van vakbond FNV overweegt naar de Hoge Raad of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Dit meldt voorzitter Ger Moeken, nadat de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam dinsdag had geoordeeld dat de tijdelijke toezichthouders van de grootste vakbond van Nederland eenmalig de statuten van FNV mogen wijzigen.

"We gaan de uitspraak verder bestuderen en ons beraden op vervolgstappen. We denken dat het onjuist is dat er zo wordt ingegrepen", reageert hij. Hij verwacht dat binnen drie maanden een beslissing volgt.

Bij de vakbond is dit jaar onrust ontstaan, mede door zorgen over de sociale veiligheid. De ondernemingskamer benoemde Lodewijk Asscher en Ton Heerts eerder tot tijdelijke toezichthouders van FNV om de bestuurscrisis op te lossen. Asscher en Heerts stelden grote wijzigingen in de bestuursstructuur voor, waarbij het ledenparlement van FNV in de huidige vorm verdwijnt. Het ledenparlement stemde hiertegen.