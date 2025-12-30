Wall Street begint terughoudend na kleine verliesbeurt

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag terughoudend begonnen na de kleine verliesbeurt een dag eerder. Wall Street lijkt moeite te hebben om de kerstrally van vorige week voort te zetten. Beleggers grijpen de laatste handelsdagen van 2025 aan om wat winsten te verzilveren na de sterke opmars dit jaar.

Ook wordt uitgekeken naar de aantekeningen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Bij die vergadering eerder deze maand werd het rentetarief in de Verenigde Staten voor de derde keer op rij verlaagd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 48.379 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,1 procent naar 6901 punten. Techbeurs Nasdaq leverde ook 0,1 procent in, op 23.445 punten.

De Amerikaanse beursgraadmeters sloten maandag tot 0,5 procent lager. Over heel 2025 koerst Wall Street echter af op stevige jaarwinsten. De S&P 500 is dit jaar tot nu toe ruim 17 procent gestegen. De Dow heeft er zo'n 14 procent bijgekregen en ligt op koers voor het sterkste jaar sinds 2021. De Nasdaq heeft dit jaar meer dan 21 procent gewonnen.

Binnen de S&P 500 deden vooral de sectoren communicatiediensten en IT het goed in 2025 door het aanhoudende optimisme over kunstmatige intelligentie (AI). Zo stegen Western Digital en Micron Technology dit jaar respectievelijk 300 en 250 procent. Beide bedrijven profiteerden van stijgende prijzen voor geheugenchips en een explosieve vraag vanuit datacenters voor AI. De Amerikaanse vastgoedsector bleef achter met een nipte jaarwinst.

Meta Platforms noteerde dinsdag 1,5 procent hoger. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram koopt het van oorsprong Chinese AI-bedrijf Manus, dat een digitale hulp aanbiedt die zelfstandig taken uitvoert. Met de overname haalt Meta een bedrijf binnen dat met abonnementen geld verdient aan kunstmatige intelligentie. Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal gaat het om 2 miljard dollar (1,7 miljard euro).

Boeing won eveneens ruim 1 procent. De vliegtuigfabrikant heeft een contract gekregen van 8,6 miljard dollar voor het Israëlische programma voor het gevechtsvliegtuig F-15, meldde het Pentagon.