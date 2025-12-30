ECONOMIE
Polen komt met samenleefcontract voor koppels zelfde geslacht

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 16:07
WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen heeft een wet aangenomen die toestaat dat stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract mogen sluiten. Onder de wet kunnen deze koppels notarieel vastleggen hoe bijvoorbeeld huurcontracten, toegang tot elkaars medische gegevens en alimentatie zijn geregeld. Trouwen is voor koppels van hetzelfde geslacht nog altijd verboden in Polen.
De in 2023 aangetreden premier Donald Tusk heeft altijd gezegd zich hard te maken om de conservatieve wetgeving die werd aangenomen onder de PiS-regering ongedaan te maken, maar heeft sindsdien weinig concreets bereikt.
Critici en belangenorganisaties als Campagne Tegen Homofobie spreken dan ook niet van een triomf, maar zien het samenlevingscontract als een "magere" uitkomst. "Dit is niet waarvoor we door de jaren heen hebben gevochten. Na twee jaar onder deze regering komt de coalitie dan eindelijk met een gezamenlijk voorstel."
Het overwegend katholieke Polen geldt binnen de EU als zeer conservatief wat betreft queer-rechten.
