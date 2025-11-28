Ledenparlement FNV vreest ledenkrimp als hervormingen doorgaan

AMSTERDAM (ANP) - Het ledenparlement van FNV vreest afsplitsingen en krimp van het ledenbestand van de grootste vakbond van Nederland als tijdelijk toezichthouders Ton Heerts en Lodewijk Asscher hun plannen kunnen doorzetten. Dit betoogde een advocaat namens het ledenparlement vrijdag bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Het vertegenwoordigende orgaan binnen de bond keerde zich vorige maand in meerderheid tegen voorstellen van Heerts en Asscher om de bestuursstructuur van FNV grondig te wijzigen. De ondernemingskamer had de twee prominenten eerder aangesteld om de rust binnen FNV terug te brengen. Zij vroegen de rechter vrijdag om meer bevoegdheid om hun plannen toch door te kunnen zetten.

Maar volgens de raadsman van het ledenparlement wordt het democratische proces binnen FNV dan buitenspel gezet. Dat zou schadelijk zijn voor de toekomst van de vakbond.