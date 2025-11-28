ECONOMIE
Grote storing bij grootste derivatenbeurs voorbij

Economie
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 15:29
SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De grote storing bij de handel in futures en opties op de Chicago Mercantile Exchange (CME) van vrijdag is voorbij. Dat meldt CME Group, dat de grootste derivatenbeurs ter wereld exploiteert.
De storing ontstond door een technisch probleem met de koeling in een datacenter in de buurt van Chicago van het bedrijf CyrusOne. Dat heeft datacenters in Noord-Amerika, Europa en Japan. Het bedrijf heeft ook een datacenter net buiten Amsterdam.
CME maakt de handel mogelijk in futures en opties op onder meer financiële producten en basisproducten of grondstoffen, zoals olie, goud, metalen, landbouwproducten en valuta.
