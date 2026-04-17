Leeftijds-app EU bijgewerkt na meldingen mogelijkheid tot hacken

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de leeftijdverificatie-app die het deze week presenteerde bijgewerkt, nadat er online meldingen waren gedaan dat de app te hacken was. Dat laat een woordvoerder van de Commissie weten.

Voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen zei woensdag dat de app om leeftijden te verifiëren voor de gebruikers van websites en apps "klaar voor gebruik" was. Hoewel de app nog niet te downloaden is voor burgers, is de code ervan wel publiek beschikbaar gemaakt op ontwikkelaarsplatform GitHub. Op X melden mensen die de code bestudeerden dat het mogelijk was de app te hacken en je meerderjarig voor te doen zonder verificatie.

De Commissie zegt dat een nieuwe versie van de app vrijdag zal worden uitgebracht. "Ik kan op dit moment niet uitsluiten of voorspellen of verdere updates nodig zullen zijn", aldus de zegsman.

De Commissie blijft erbij dat de app klaar is voor gebruik. Het is aan EU-landen of ze gebruik zullen maken van de EU-verificatieapp.