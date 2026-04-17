Oud-Dunkin'-baas haalt donutketen Krispy Kreme naar Nederland

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 15:10
AMSTERDAM (ANP) - Krispy Kreme, een grote rivaal van donutketen Dunkin', komt naar Nederland. Het Amerikaanse bedrijf heeft een franchisedeal gesloten met ondernemer Roberto Fava die eerder jarenlang Dunkin' in Nederland leidde. "Het is echt of ik een transfer maak van Ajax naar PSV, of van Burger King naar McDonald's", zegt hij zelf over zijn overstap.
Het is de bedoeling dat het eerste filiaal in november of december opent. Dit moet zowel een verkooppunt als een productielocatie worden, waardoor gasten kunnen zien hoe de donuts worden gemaakt. Waar deze vestiging precies komt, kan Fava nog niet zeggen. Uiteindelijk denkt de ondernemer in vijf jaar ongeveer dertig winkels in Nederland te openen.
Bij Dunkin' werkte Fava altijd met een compagnon. Naar eigen zeggen wilde hij altijd nog zoiets voor zichzelf doen. Toen hij een aanbieding kreeg van Krispy Kreme, liet hij die kans dus niet schieten. Sinds Dunkin' in Nederland in 2024 een doorstart maakte, is Fava ook al niet meer bij dat bedrijf betrokken.
