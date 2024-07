Lege schappen bij Jumbo door onderhandelingen met leveranciers

VEGHEL (ANP) - Bij Jumbo zijn momenteel een aantal A-merken niet verkrijgbaar omdat de supermarktketen nog in onderhandeling is met leveranciers over de prijs. "De ene keer verlopen onderhandelingen wat sneller en eenvoudiger dan de andere keer", zegt een woordvoerder. "Helaas komt het soms wel eens voor dat producten tijdelijk even niet in de winkel of online beschikbaar zijn."

De Telegraaf meldde eerder dat er bij Jumbo tijdelijk geen producten van De Ruijter zijn, zoals hagelslag en muisjes. Ook andere schappen met producten van Kraft Heinz, waar De Ruijter onderdeel van is, zijn leeg.