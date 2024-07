Grieken wenden met Nederlandse hulp droneaanval Houthi's af

DEN HAAG (ANP) - Het Griekse marineschip HS Psara heeft in de Golf van Aden met assistentie van het Nederlandse marineschip Karel Doorman een droneaanval door Jemenitische Houthi-rebellen op een vrachtschip afgewend. Twee onbemande vliegtuigjes werden neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Het vrachtschip dreigde voor de kust van Somalië onder vuur te komen. De Karel Doorman waarschuwde het begeleidende Griekse marineschip voor die dreiging en stond daarnaast klaar voor de behandeling van eventuele gewonden. Dat laatste bleek niet nodig. Ook was er geen materiële schade.

"Deze aanval laat zien dat het nog altijd zeer onveilig is voor de scheepvaart in deze regio", zegt commandeur George Pastoor, die vanaf de Karel Doorman het tactisch commando voert over de EU-operatie Aspides. Die is bedoeld om een vrije doorvaart voor koopvaardijschepen mogelijk te maken door het gebied, waar de Houthi-rebellen schepen aanvallen met drones en raketten.