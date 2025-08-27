ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

LEGO lanceert recordaantal nieuwe bouwsets en boekt hogere omzet

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 9:45
anp270825064 1
BILLUND (ANP) - LEGO heeft over de eerste helft van dit jaar flink meer omzet geboekt. Dat had onder meer te maken met de lancering van 314 nieuwe bouwsets gedurende deze periode. Dat is een record voor het speelgoedbedrijf achter de bekende bouwsteentjes, dat inmiddels ook volwassenen weet te bereiken.
De omzet van LEGO steeg met 12 procent tot 34,6 miljard Deense kroon, omgerekend zo'n 4,6 miljard euro. Daarvan bleef een nettowinst over van 6,5 miljard Deense kroon, tegen 6 miljard Deense kroon over de eerste helft van 2024.
Tot de bestverkopende sets behoorden volgens LEGO onder meer de City-, Technic- en Icons-bouwpaketten. Ook LEGO Botanicals sloeg aan, waarmee mensen bloemen en planten in elkaar kunnen zetten. Dit thema was populair rond bijvoorbeeld Valentijnsdag en Moederdag, aldus het bedrijf.
Vorig artikel

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

Volgend artikel

Stichting stapt naar ACM om te makkelijk vinden vapes op Snapchat

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?