LEGO lanceert recordaantal nieuwe bouwsets en boekt hogere omzet

BILLUND (ANP) - LEGO heeft over de eerste helft van dit jaar flink meer omzet geboekt. Dat had onder meer te maken met de lancering van 314 nieuwe bouwsets gedurende deze periode. Dat is een record voor het speelgoedbedrijf achter de bekende bouwsteentjes, dat inmiddels ook volwassenen weet te bereiken.

De omzet van LEGO steeg met 12 procent tot 34,6 miljard Deense kroon, omgerekend zo'n 4,6 miljard euro. Daarvan bleef een nettowinst over van 6,5 miljard Deense kroon, tegen 6 miljard Deense kroon over de eerste helft van 2024.

Tot de bestverkopende sets behoorden volgens LEGO onder meer de City-, Technic- en Icons-bouwpaketten. Ook LEGO Botanicals sloeg aan, waarmee mensen bloemen en planten in elkaar kunnen zetten. Dit thema was populair rond bijvoorbeeld Valentijnsdag en Moederdag, aldus het bedrijf.