Stichting stapt naar ACM om te makkelijk vinden vapes op Snapchat

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 9:48
anp270825065 1
AMSTERDAM (ANP) - De Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ) vraagt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op te treden tegen Snapchat. Volgens de stichting kunnen jongeren via het onlineplatform nog steeds te makkelijk dealers in illegale nicotineproducten vinden. Dat meldt de stichting woensdag.
Begin juni eiste de stichting van Snapchat maatregelen tegen de volgens Rookpreventie grootschalige illegale handel in vapes, sigaretten en snus via het platform. Het bedrijf beloofde volgens de stichting op 8 augustus in een brief verbeteringen in zogenoemde slang- en emojidetectie, accountblokkades, filters voor tieners en extra ouderlijk toezicht.
Een jongerenpanel van vijftien jongeren dat door onder anderen twee artsen is opgericht, voerde voor en na 8 augustus zoekopdrachten uit met zestien termen voor nicotineproducten. Daaruit bleek volgens SRPJ dat de maatregelen in de praktijk geen effect hebben gehad.
