De Unie noemt voortzetting van KLM-stakingen niet verstandig

SCHIPHOL (ANP) - Vakbond De Unie noemt het niet verstandig dat FNV en CNV doorgaan met het organiseren van stakingen bij het KLM-grondpersoneel. "Wij kijken hier met enige buikpijn naar. Je kan niet oneindig blijven doorstaken. Het onderhandelingsresultaat wat er nu ligt, is het maximaal haalbare", zegt Huug Brinkers, vakbondsbestuurder bij De Unie.

KLM werd het onlangs eens over een nieuwe cao met drie vakbonden: NVLT, VKP en De Unie, die samen naar eigen zeggen meer dan de helft van het aantal vakbondsleden vertegenwoordigen. Ze spraken onder meer een loonsverhoging van 2,25 procent af over een periode van 22 maanden. De achterban van de vakbonden FNV en CNV is het hier echter niet mee eens en wil doorgaan met staken.

Brinkers benadrukt dat er nog geen cao-akkoord is, omdat het resultaat nog moet worden voorgelegd aan de leden. Het grondpersoneel van KLM legde woensdag voor de derde keer deze maand het werk neer. FNV wil dat dit volgende week woensdag opnieuw gebeurt.

'Meer dan goed sociaal plan'

De vakbondsbestuurder stelt dat KLM "behoorlijke concessies" heeft gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke inzet. "In de context waarin het bedrijf zich bevindt, is deze deal goed te verantwoorden. We hebben afspraken gemaakt over een meer dan goed sociaal plan. De winstdelingsregeling gaat terug naar het oude niveau, zonder dat we daar iets voor hebben hoeven inleveren en vanaf 60 jaar kan iedereen minder gaan werken. Alles bij elkaar is de deal zo slecht nog niet", aldus Brinkers.

Hij wijst erop dat KLM fors bezuinigt vanwege de grote investeringen in onder meer een nieuwe vloot. Daarnaast heeft KLM te maken met verhoogde havenkosten, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en een mogelijk hogere vliegtaks.