Leiders G7 gaan praten over vrijgave strategische oliereserves

door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 10:57
PARIJS (ANP/AFP) - De leiders van de G7-landen gaan woensdagmiddag praten over een mogelijke vrijgave van strategische oliereserves vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat overleg via videoverbinding wordt voorgezeten door de Franse president Emmanuel Macron. Frankrijk is momenteel voorzitter van de G7.
De energieministers van de G7, die bestaat uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Canada, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk, zeiden woensdag al klaar te staan om "alle noodzakelijke maatregelen" te nemen in coördinatie met het Internationaal Energieagentschap (IEA) tegen de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog. De ministers zeiden "in principe" voorstander te zijn van proactieve maatregelen, waaronder het gezamenlijk vrijgeven van oliereserves.
Zakenkrant The Wall Street Journal heeft gemeld dat het IEA voorstelt om de grootste vrijgave van oliereserves ooit te doen. Groter dan de 182 miljoen vaten olie die IEA-lidstaten in 2022 op de markt brachten tijdens twee vrijgaves na de Russische invasie van Oekraïne.
