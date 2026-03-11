AP waarschuwt politieke partijen om gerichte onlineadvertenties

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ongeveer veertig gevallen ontdekt van politieke partijen die vermoedelijk de regels voor gerichte onlineadvertenties hebben overtreden.

In de meeste gevallen gaat het om politieke reclames die zijn gericht op een specifieke groep kiezers, terwijl zij daar geen uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Ook is vaak niet duidelijk waarom een kiezer een bepaalde advertentie op sociale media te zien krijgt en hoe persoonsgegevens zijn gebruikt om diegene te bereiken. Dat is in strijd met Europese regels.

De AP stuurt de politieke partijen in kwestie een waarschuwingsbrief. Een woordvoerder van de privacywaakhond zegt dat het om verschillende partijen gaat, maar kan niet zeggen welke dat zijn.

Als een partij na de waarschuwing opnieuw adverteert zonder zich aan de regels te houden, kan de AP die partij in uiterste gevallen een boete opleggen.