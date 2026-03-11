ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AP waarschuwt politieke partijen om gerichte onlineadvertenties

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 10:53
anp110326117 1
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ongeveer veertig gevallen ontdekt van politieke partijen die vermoedelijk de regels voor gerichte onlineadvertenties hebben overtreden.
In de meeste gevallen gaat het om politieke reclames die zijn gericht op een specifieke groep kiezers, terwijl zij daar geen uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Ook is vaak niet duidelijk waarom een kiezer een bepaalde advertentie op sociale media te zien krijgt en hoe persoonsgegevens zijn gebruikt om diegene te bereiken. Dat is in strijd met Europese regels.
De AP stuurt de politieke partijen in kwestie een waarschuwingsbrief. Een woordvoerder van de privacywaakhond zegt dat het om verschillende partijen gaat, maar kan niet zeggen welke dat zijn.
Als een partij na de waarschuwing opnieuw adverteert zonder zich aan de regels te houden, kan de AP die partij in uiterste gevallen een boete opleggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

159980876_m

Een simpele foto van je hand kan een dodelijke ziekte onthullen

Loading