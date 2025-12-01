ECONOMIE
Leidinggevende bij KLM wordt nieuwe topman van Transavia

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 12:01
SCHIPHOL (ANP) - Paul Terstegge wordt de nieuwe topman van Transavia. Begin oktober werd bekend dat de huidige topman Marcel de Nooijer de budgetmaatschappij verlaat. Terstegge volgt hem per 1 februari 2026 op, meldt Transavia.
Momenteel bekleedt Terstegge een leidinggevende functie bij KLM voor diensten in de vliegtuigen. Transavia is een dochtermaatschappij van KLM. Hij heeft volgens Transavia ruime ervaring in de luchtvaart en gaf leiding in het buitenland en aan een operationele tak binnen KLM.
Met de benoeming van Terstegge zet Transavia naar eigen zeggen een volgende stap in gerichte groei en uitbreiding in Europa. Jenny Elissen, voorzitter van de raad van commissarissen, prijst zijn "diepe en brede" ervaring. "Zijn toegankelijke stijl van leidinggeven sluit goed aan bij onze collega's en bij de koers die we de komende jaren willen vasthouden en verder vormgeven."
