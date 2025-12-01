ECONOMIE
Italiaanse tennislegende Pietrangeli (92) overleden

Sport
door anp
maandag, 01 december 2025 om 12:06
BOLOGNA (ANP/BELGA) - De Italiaanse tennislegende Nicola Pietrangeli is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Italiaanse tennisfederatie FITP.
Pietrangeli won in 1959 als eerste Italiaan een grandslamtitel. De tweevoudig winnaar van Roland Garros is de enige Italiaanse tennisser in de Hall of Fame.
In 1973 zette Pietrangeli een punt achter zijn loopbaan, waarin hij 48 titels won. Hij bleef nog actief in het tennis als captain van het Italiaanse Davis Cup-team, waarmee hij in 1976 de landencompetitie won.
