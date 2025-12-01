ECONOMIE
Schoof ziet actiepunten in klimaatadvies burgerberaad

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 11:55
anp011225099 1
DEN HAAG (ANP) - Het advies van het Nationaal Burgerberaad Klimaat kent "veel onderwerpen die tot actie kunnen leiden", vindt demissionair premier Dick Schoof. Hij herkent de wens van het kabinet voor een "haalbaar en betaalbaar" klimaatbeleid in de aanbevelingen van 175 burgers. "Maar ik hoor ook: 'denk groot', dus we gaan kijken hoe we dat gaan doen."
Het is de bedoeling dat de aanbevelingen worden meegenomen in toekomstig klimaatbeleid, maar "daar hebben wij niet veel tijd meer voor", ziet de partijloze premier.
Wat klimaatminister Sophie Hermans betreft, gaat zij nu het advies bestuderen, maar is een echte reactie straks aan een nieuw kabinet. Hermans wil niet op individuele voorstellen uit het advies reageren. "Ik wil het eerst zorgvuldig bekijken."
