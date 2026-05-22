Leids Pharming mag tweede medicijn ook in EU op de markt brengen

LEIDEN (ANP) - De Leidse biotechnoloog Pharming heeft toestemming gekregen om zijn tweede medicijn ook in de Europese Unie op de markt te brengen. Volgens het beursgenoteerde bedrijf is Joenja in het landenblok de eerste goedgekeurde behandeling voor APDS, een zeldzame aandoening van het immuunsysteem.

In 2023 lukte het Pharming al om Joenja goedgekeurd te krijgen in de Verenigde Staten. Later volgden marktoelatingen in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Australië en Israël. Pharming verwacht het middel in de EU als eerste in Duitsland op de markt te brengen. Dit gebeurt naar verwachting in het derde kwartaal. Later moeten meer landen volgen.

Het bedrijf werkt al jaren aan het ontwikkelen van medicijnen, wat een kostbaar proces is. Maar als het eenmaal lukt om goedkeuring te krijgen voor een middel, kan veel geld worden verdiend. Pharming zit ook achter Ruconest. Dat middel wordt gewonnen uit konijnenmelk en werkt tegen erfelijk angio-oedeem, oftewel plotselinge zwellingen die in verschillende delen van het lichaam kunnen optreden.