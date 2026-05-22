Winstreeks op Wall Street door hoop op akkoord VS en Iran

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winsten het weekend ingegaan. Hoop op een akkoord tussen de VS en Iran, dat een fragiel staakt-het-vuren kan omzetten in blijvende vrede, wakkerde volgens analisten het optimisme op Wall Street aan.

De S&P 500-index tekende een dagwinst op van 0,4 procent tot 7473,47 punten. Het is tevens de achtste week op rij dat de graadmeter een weekwinst neerzet, wat de langste winstreeks is sinds 2023. De Dow-Jonesindex won daarnaast 0,6 procent tot 50.579,70 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 26.343,97 punten.

De beurzen wereldwijd gaan al langer omhoog door hoopgevende berichten uit het Midden-Oosten. Maar of de oorlog echt bijna ten einde is, blijft de vraag. Kenners hebben erop gewezen dat beleggers het conflict en de speculatie over een mogelijke vrede ook als koopkans zien. Dat verklaart waarom de beurzen al weken records laten zien, terwijl de wereld kampt met een grote energiecrisis. Beleggers maakten zich vrijdag ook op voor een lang weekend. Maandag zijn de beurzen in New York gesloten om Memorial Day.

Vrijdag werd ook Kevin Warsh ingezworen als het nieuwe hoofd van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. President Donald Trump benadrukte dat hij wil dat Kevin Warsh onafhankelijk de Fed leidt, terwijl hij probeerde de bezorgdheid van beleggers te bagatelliseren dat hij de nieuwe centralebankpresident onder druk zou zetten over beleidsbeslissingen. Trump heeft de Fed eerder vaak bekritiseerd, omdat hij vond dat de centrale bank de rente niet snel genoeg verlaagde.

Of Warsh Trump zijn zin gaat geven, valt op korte termijn te bezien. De nieuwe Fed-voorzitter verklaarde vrijdag dat de Fed onder zijn leiding een "hervormingsgezinde" agenda zal nastreven. Vooralsnog lijkt Wall Street voor dit jaar echter een renteverhoging in te prijzen, omdat de oorlog in het Midden-Oosten de inflatie aanwakkert.

Uber Technologies was vrijdag een duidelijke verliezer op de beurs. Het aandeel zakte dik 2 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de taxi- en maaltijdbezorgapp de mogelijkheden onderzoekt voor een volledige overname van de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero. Uber maakte onlangs bekend dat het zijn belang in Delivery Hero had vergroot tot bijna 20 procent. Volgens Bloomberg kijkt de onderneming samen met adviseurs inmiddels naar manieren om zijn belang verder te vergroten.