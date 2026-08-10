Levertijden bij webshop de Bijenkorf lopen op tot bijna een maand

AMSTERDAM (ANP) - Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuis bezorgd. Dat meldt de warenhuisketen op zijn website. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij de logistieke partner CEVA Logistics.

De Bijenkorf waarschuwde eerder al dat het bedrijf hierdoor kampt met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. De warenhuisketen zei afgelopen woensdag geraakt te zijn door het datalek bij CEVA, waar ook andere bedrijven zoals webwinkel Bol, brillenketen Ace & Tate en Ajax mee te maken kregen.

Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten bij de bedrijven.

De Bijenkorf heeft niet direct gereageerd op vragen van het ANP. CEVA wil geen informatie geven over het datalek.