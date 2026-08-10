Opnieuw natuurbrand uitgebroken bij Athene

ATHENE (ANP/AFP) - In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 kilometer per uur, meldt de Griekse brandweer.

De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze gebruiken daarbij ongeveer veertig blusvoertuigen, twee blusvliegtuigen en vier helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd.

Het is de tweede brand in de buurt van Athene deze zomer. Tien dagen geleden brak ten noordwesten van de hoofdstad een brand uit die meer dan 11.000 hectare bos en landbouwgrond verwoestte. De brandweer kreeg deze brand na vijf dagen onder controle. Bij het bluswerk kwamen twee helikopters met elkaar in botsing, met twee doden tot gevolg.