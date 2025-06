Leyden Labs haalt 20 miljoen op bij Europese investeringsbank

LEIDEN (ANP) - Het Leidse biotechbedrijf Leyden Labs heeft 20 miljoen euro opgehaald bij de Europese Investeringsbank (EIB) om de Europese Unie te helpen de paraatheid bij pandemieën te verbeteren. Het bedrijf zal het geld gebruiken voor de ontwikkeling van zijn neusspray, die bescherming moet bieden tegen seizoensgebonden en pandemische virale infecties.

Het belangrijkste programma van Leyden Labs is de pan-influenza neusspray PanFlu, die momenteel in klinische ontwikkeling is. Deze spray heeft de potentie om bescherming tegen griep te bieden en de last van griepinfecties, waaronder ook infecties met vogelgriep, aanzienlijk te verminderen.

In tegenstelling tot traditionele vaccins, die het immuunsysteem trainen om specifieke virussen te herkennen, richt de neusspray zich op directe neutralisatie van virussen in neus- en keelholte om zo infecties te stoppen op het moment dat ze binnenkomen.