Eerdmans: Wilders laat gefrustreerde rechtse kiezer in de steek

DEN HAAG (ANP) - Door de breuk in de coalitie wordt de gefrustreerde rechtse kiezer "opnieuw in de steek gelaten", vindt Joost Eerdmans van JA21. "Dat is bijzonder jammer en dat kan Geert Wilders zich aanrekenen", schrijft de leider van de eenmansfractie op X.

Volgens Eerdmans lag er een "unieke kans om het linkse beleid van de afgelopen twintig jaar bij te stellen". Hij dacht daarbij aan maatregelen voor een strenger asielbeleid en koopkracht voor werkenden. Die koers heeft zijn partij ook gesteund in de Eerste en Tweede Kamer. "Daar komt nu helaas niets van terecht."