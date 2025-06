Volgende week vertrouwensstemming over Tusk in Pools parlement

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse minister-president Donald Tusk heeft voor 11 juni een vertrouwensstemming in het parlement aangekondigd. Hij wil weten of er nog steun is voor zijn regering na de presidentsverkiezingen van afgelopen weekend. Die werden gewonnen door de nationalistische en eurosceptische Karol Nawrocki. Tusk is juist pro-Europees.

Tusk had al aangekondigd dat hij een vertrouwensstemming wilde. Wat hem betreft, verandert de uitslag van de presidentsverkiezingen namelijk niets aan zijn politieke koers, terwijl oppositieleider Jaroslaw Kaczynski van PiS de verkiezingsuitslag had omschreven als een "rode kaart" voor de regering van Tusk. PiS steunt Nawrocki.

Nawrocki haalde bij de verkiezingen 51 procent van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Rafal Trzaskowski, een bondgenoot van Tusk, behaalde 49 procent.

In Polen kan de president het beleid van de minister-president en zijn kabinet dwarsbomen, bijvoorbeeld door wetgeving tegen te houden.