Libië zoekt tientallen miljarden voor ontwikkeling olie-industrie

LONDEN (ANP) - Libië zoekt tientallen miljarden dollars aan kapitaal om zijn olie-industrie te ontwikkelen. Dat zegt de topman van het Libische staatsolieconcern in een interview met zakenkrant Financial Times. Libië heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika, maar het land gaat gebukt onder politieke instabiliteit waardoor investeringen door grote oliemaatschappijen achterblijven.

Libië wil juist meer olie oppompen. Volgens topman Masoud Suleman van het Libische National Oil Corporation is een bedrag van 30 miljard tot 40 miljard dollar nodig om hier echt vaart achter te zetten. Momenteel produceert het land ongeveer 1,4 miljoen vaten olie per dag en Suleman heeft de ambitie om dit te verhogen naar 2 miljoen vaten per dag in 2030. Dat is volgens hem een "ambitieus maar realistisch" doel.

Suleman stelt dat er meer dan zestig olie- en gasvelden zijn ontdekt die nog niet ontwikkeld worden. In totaal bezit Libië een reserve van ruim 48 miljard vaten olie. Daarmee behoort het tot de tien landen met de grootste olievoorraden ter wereld.