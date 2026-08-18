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Pitcher Jansen heeft 492e save binnen in Amerikaanse MLB

Sport
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 9:41
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PITTSBURGH (ANP) - Honkbalinternational Kenley Jansen (38) heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor de 492e keer in de Major League Baseball (MLB) een save op zijn naam gekregen. Het was zijn zestiende save dit seizoen.
Een save in het honkbal wordt toegekend aan de werper die een wedstrijd succesvol beëindigt voor het winnende team. De pitcher zette zijn prestatie neer in de wedstrijd van zijn club Detroit Tigers tegen Pittsburgh Pirates. De Tigers wonnen met 8-5.
Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De closer deed eerder dit jaar met het Nederlandse Koninkrijksteam mee aan de World Baseball Classic. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder in de Major League met 652 saves.
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