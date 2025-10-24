Kwart Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd door politiek

DEN HAAG (ANP) - Een kwart van de Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd door een politieke partij. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP, ingevuld door ruim 13.000 mensen.

Met name mensen die aangeven dat ze bij de komende Tweede Kamerverkiezingen blanco gaan stemmen of het nog niet weten, vinden dat geen enkele politieke partij in lijn staat met hun idealen. Iets meer dan de helft van de bevolking vindt dat de politiek wel representatief is.

JA21 lijkt relatief veel mensen aan te trekken die aangeven op de partij te gaan stemmen, maar zich eigenlijk niet vertegenwoordigd voelen door de partij. Ook bij de SP en de Partij voor de Dieren is dit het geval.

Jonge kiezers

SGP-stemmers voelen zich het best vertegenwoordigd. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt dat de politieke partij voor hen representatief is. Ook mensen die GroenLinks-PvdA en DENK willen stemmen, voelen zich over het algemeen vertegenwoordigd door de partij.

Vooral jongere kiezers voelen zich goed vertegenwoordigd door de politiek. Meer dan de helft van de ondervraagden tussen de 18 en 34 jaar vindt minstens één partij representatief. Mensen tussen 35 en 49 jaar vinden het vaakst dat geen enkele partij hen vertegenwoordigt, in totaal ruim een kwart.

Kieskompas

Praktisch opgeleide mensen voelen zich minder vaak vertegenwoordigd door politieke partijen dan theoretisch opgeleiden. Meer dan de helft (57 procent) van de theoretisch opgeleide ondervraagden vindt dat er een representatieve partij bestaat, tegenover minder dan de helft (46 procent) van de praktisch opgeleiden.

Kieskompas hield de enquête tussen 26 en 30 september. Een representatieve groep van 13.159 volwassen Nederlanders vulde deze in. Zij gaven hun mening over de stelling: 'Ik voel me vertegenwoordigd door (minstens) één politieke partij.'