Bolsonaro toont 'gedeeltelijk herstel' na ziekenhuisopname

BRASILIA (ANP/RTR) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro toont "gedeeltelijk herstel" na zijn ziekenhuisopname van dinsdag. Het ziekenhuis dat hem behandelt, stelt in een verklaring dat hij medicatie heeft gekregen en dat in de loop van de dag zal worden gekeken hoelang hij nog moet blijven.

Bolsonaro was dinsdag licht in zijn hoofd en duizelig toen hij werd opgenomen, staat in het statement van de artsen. Hij moest ook braken en had een lage bloeddruk.

De 70-jarige oud-president werd vorige week veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukte poging tot staatsgreep. Hij is in beroep gegaan en staat op dit moment nog onder huisarrest.

Bolsonaro is de laatste jaren vaker opgenomen in het ziekenhuis. Meestal heeft dat te maken met een mesaanval in 2018, toen hij in zijn buik werd gestoken. Hij is daarvoor zeker zes keer geopereerd.