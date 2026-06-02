ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lingeriemerk Victoria's Secret flink hoger op Wall Street

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 22:20
anp020626162 1
NEW YORK (ANP) - Victoria's Secret hoorde dinsdag bij de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het lingeriemerk heeft zijn financiële verwachtingen verhoogd na een sterk eerste kwartaal. Topvrouw Hillary Super lijkt daarmee vaart te maken met haar 'new era of sexy'-herstelplan voor het Amerikaanse merk.
De onderneming verwacht de omzet dit jaar op te voeren naar 7,1 miljard dollar. Eerder was de verwachting nog dat iets minder dan 7 miljard dollar aan opbrengsten realistisch was. Het aandeel werd in navolging van het nieuws ruim 47 procent hoger gezet.
Verder was de stemming op Wall Street opnieuw positief, na de nieuwe recordstanden op maandag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 51.307,79 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 7609,78 punten en techbeurs Nasdaq won een fractie tot 27.093,90 punten. Optimisme bij beleggers over de opkomst van AI zorgt al weken voor een sterke opmars op de beurzen, ondanks de onzekerheid over de spanningen in het Midden-Oosten.
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Vertrouwen in kabinet-Jetten stort in: "Het is een bende"

generated-image (6)

Stille koopkrachtkampioenen: deze Nederlanders winnen wél van de inflatie

gandr-collage (1)

De verloren (in ieder geval niet gewonnen) oorlog kan Poetin de kop kosten.

171618335_m

Vrouwen lopen veel meer risico op dementie: dit zijn de verrassende oorzaken

Loading