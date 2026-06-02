Lingeriemerk Victoria's Secret flink hoger op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Victoria's Secret hoorde dinsdag bij de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het lingeriemerk heeft zijn financiële verwachtingen verhoogd na een sterk eerste kwartaal. Topvrouw Hillary Super lijkt daarmee vaart te maken met haar 'new era of sexy'-herstelplan voor het Amerikaanse merk.

De onderneming verwacht de omzet dit jaar op te voeren naar 7,1 miljard dollar. Eerder was de verwachting nog dat iets minder dan 7 miljard dollar aan opbrengsten realistisch was. Het aandeel werd in navolging van het nieuws ruim 47 procent hoger gezet.

Verder was de stemming op Wall Street opnieuw positief, na de nieuwe recordstanden op maandag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 51.307,79 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 7609,78 punten en techbeurs Nasdaq won een fractie tot 27.093,90 punten. Optimisme bij beleggers over de opkomst van AI zorgt al weken voor een sterke opmars op de beurzen, ondanks de onzekerheid over de spanningen in het Midden-Oosten.