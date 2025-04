Linkse oppositie woedend over ontslagronde Tata Steel

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA is woedend over de ontslagronde die Tata Steel volgens ingewijden deze week aankondigt. Het staalbedrijf wil in IJmuiden naar verluidt een op de vijf banen schrappen. "Onbeschaamd en onacceptabel", vindt de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer.

Tata Steel overlegt met het kabinet over verduurzamingsplannen waarbij mogelijk miljarden aan staatssteun nodig zijn. GroenLinks-PvdA vermoedt dat het bedrijf extra druk op die onderhandelingen wil zetten, en "de omslag naar groen staal misbruikt om gemakkelijk van mensen af te komen".

De oppositiepartij vindt dat naast verduurzaming en gezondheidswinst voor omwonenden, ook voldoende werkgelegenheid een voorwaarde voor overheidssteun moet zijn. "Winst maken kan niet prevaleren boven werkgelegenheid, gezondheidsaspecten en vergroening", zegt Kamerlid Joris Thijssen.

SP-leider Jimmy Dijk noemt het "een grote klap voor werknemers, industrie en de regio". Hij pleit voor nationalisatie van Tata Steel.