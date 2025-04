Provincie: heftig besluit Tata Steel heeft grote impact op regio

HAARLEM (ANP) - De ontslagronde die Tata Steel heeft aangekondigd is een heftig bericht dat heel veel werknemers en hun gezinnen raakt, zegt de provincie Noord-Holland. "Deze beslissing, als gevolg van marktomstandigheden, heeft een grote impact op de IJmond en de provincie Noord-Holland", aldus gedeputeerde Esther Rommel (economische zaken, VVD).

Het staalbedrijf in IJmuiden kondigde woensdag een grote reorganisatie aan, waarbij bijna een op de vijf banen wordt geschrapt om kosten te besparen. Circa 1600 voltijdsbanen gaan verloren.

De provincie is verantwoordelijk voor vergunningen, onder meer voor de omvorming van de fabriek om 'groen staal' te gaan vervaardigen. "De provincie Noord-Holland blijft benadrukken dat er een toekomst is voor een staalbedrijf in de IJmond als deze groen en schoon is", aldus Rommel. "De provincie blijft zich vanuit haar verantwoordelijkheid inzetten voor een voortvarend en zorgvuldig proces van vergunningverlening voor het project Heracless Groen Staal."