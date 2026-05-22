Lionel Messi tweede voetbalmiljardair na Cristiano Ronaldo

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Argentijnse voetballer Lionel Messi is de tweede voetballer ooit die zich miljardair mag noemen. Dat blijkt uit de Bloomberg Billionaires Index. De Portugees Cristiano Ronaldo ging hem voor.

Messi heeft volgens een analyse van Bloomberg 700 miljoen dollar aan salarissen en bonussen verdiend. Gecorrigeerd voor belastingen, maar met inkomsten uit investeringen en sponsoring, zou hij inmiddels de waarde van 1 miljard dollar hebben overschreden.

Messi werd in 2022 op het WK voetbal in Qatar wereldkampioen. Zakelijk heeft hij onder meer een band met Apple en Adidas. In 2024 lanceerde hij de sportdrank Más+ by Messi. Ook investeert hij in voetbalclubs op lagere niveaus.

Buiten het voetbal zijn er ook andere sporters die de grens van 1 miljard dollar hebben geslecht, zoals basketballer Michael Jordan en tennisser Roger Federer.