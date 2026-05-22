Rusland meldt fatale Oekraïense aanval op bezette regio Loehansk

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:44
LOEHANSK (ANP/AFP/RTR) - Bij een Oekraïense droneaanval op de door Rusland bezette regio Loehansk zijn een dode en 35 gewonden gevallen, meldt het Russische staatspersbureau RIA. Volgens hulpdiensten stortte een studentenhuis voor 86 studenten in door de nachtelijke aanval.
Drie mensen zouden onder het puin vandaan zijn gehaald. De hulpdiensten zeiden dat er nog naar meer mogelijke slachtoffers werd gezocht.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde op X dat Oekraïne aanvallen heeft uitgevoerd op door Rusland bezet gebied. Hij zei dat Oekraïne ook een Russische olieraffinaderij op 700 kilometer afstand van de Oekraïense grens heeft aangevallen.
