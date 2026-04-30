Liter benzine kost voor het eerst ooit meer dan 2,60 euro

EINDHOVEN (ANP) - De prijs van een liter benzine is voor het eerst ooit hoger dan 2,60 euro. Consumentencollectief UnitedConsumers meldt donderdag dat de landelijke adviesprijs van een liter Euro95 met 1,5 cent is gestegen tot 2,603 euro. De prijzen aan de pomp lopen de afgelopen dagen op, nadat de olieprijzen weer fors waren gestegen als gevolg van de aanhoudende Iranoorlog.

De adviesprijs van een liter diesel ging donderdag omhoog met 2 cent naar 2,577 euro. Ook die prijs loopt de afgelopen dagen weer iets op, nadat die flink was gezakt. Op 8 april stond de literprijs voor diesel op een recordhoogte van 2,819 euro per liter. De adviesprijzen worden vaak alleen langs snelwegen gevraagd. Op andere plekken kunnen automobilisten goedkoper tanken.

De olieprijzen zijn de afgelopen dagen opgelopen naar het hoogste niveau in vier jaar door de oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Iran zijn het niet eens over de voorwaarden waarop de belangrijke Straat van Hormuz weer heropend kan worden.