Nieuwe lancering van Europese raket Ariane 6

KOUROU (ANP/AFP/DPA) - Vanuit Frans-Guyana is opnieuw een raket gelanceerd van het Europese type Ariane 6. Die moet wederom 32 internetsatellieten van het bedrijf Amazon in een baan om de aarde brengen.

Het is de zevende vlucht van Ariane 6, de eerste was in juli 2024. De onbemande raket die donderdag naar de ruimte ging, was de tweede Ariane 6 met vier in plaats van twee hulpraketten, de zogenoemde boosters.

De samenwerking met Amazon is cruciaal om de raket concurrerender te maken, bij gebrek aan Europese commerciële klanten. Europa maakt veel gebruik van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX om satellieten in een baan rond de aarde te brengen.

Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, waren betrokken bij de bouw van de Ariane 6.