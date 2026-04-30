ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tafeltennissters sluiten poulefase op WK af met winst op Mexico

Sport
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 12:34
LONDEN (ANP) - De Nederlandse tafeltennissters hebben op het WK voor landenteams in Londen de groepsfase afgesloten met een duidelijke zege op Mexico (3-0). Li Jie, Britt Eerland en Shuohan Men wonnen alle drie hun partijen met 3-0 in games.
De ploeg van bondscoach Anton Pleijsier verloor eerder van Hongkong en won van Macau. Oranje eindigt door de winst op Mexico als tweede in de groep en moet afwachten of het bij de beste zes nummers twee zit, die zich evenals de groepswinnaars direct plaatsen voor de hoofdronde.
In oktober veroverde het Nederlands team in dezelfde samenstelling brons op het EK in Kroatië.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading