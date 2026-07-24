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Liter diesel langs de snelweg kost meer dan liter benzine

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 13:06
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EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers over de brandstofprijzen die consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers bijhoudt. De prijs van diesel loopt al langer hard op, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
Een liter diesel werd vrijdag gemiddeld 3 cent duurder op 2,637 euro. De adviesprijs voor een liter Euro95 kwam 1 cent hoger uit op 2,634 euro. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd.
De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, wat mede komt doordat er meer diesel werd geïmporteerd vanuit het Midden-Oosten. Onrust in de regio heeft daarom meer effect op de prijs. Ook een Russisch verbod op de export van diesel om binnenlandse tekorten te voorkomen speelt mee.
De adviesprijs van een liter diesel is nog niet zo hoog als in april, toen deze een recordhoogte van 2,819 euro per liter aantikte. De prijs van benzine nadert wel de hoogste prijs ooit.
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