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Spanje en Frankrijk krijgen blusvliegtuigen van EU om bosbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 13:00
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft geregeld dat er meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje worden gestuurd om te helpen bij de bosbranden, laat een woordvoerder vrijdag weten. Naar Frankrijk zijn drie vliegtuigen en twee helikopters gestuurd. Spanje krijgt vier blusvliegtuigen.
Beide landen deden donderdagavond een verzoek voor hulp via het zogeheten EU-burgerbeschermingsmechanisme, laat de woordvoerder weten. De Commissie coördineert dan met de lidstaten waar geholpen kan worden. De vliegtuigen en helikopters komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië.
De EU heeft voor de bosbranden 777 brandweerlieden, 22 blusvliegtuigen en vijf helikopters klaarstaan in lidstaten waarop beroep kan worden gedaan.
Begin juli stuurde de Commissie ook blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen bij de bestrijding van de bosbranden.
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