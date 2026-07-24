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Guardiola heeft geen zin om bondscoach van Italië te worden

Sport
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 13:08
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ROME (ANP/DPA) - Pep Guardiola heeft geen zin om bondscoach van Italië te worden. De 55-jarige Spanjaard heeft volgens diverse media, waaronder La Gazzetta dello Sport en het Italiaanse persbureau ANSA, de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen.
Guardiola was een van de namen op het lijstje van de Italiaanse bond. Voorzitter Giovanni Malagò vertelde woensdag op het digitale mediaplatform Cronache di Spogliatoio dat de bond in gesprek was met de Spanjaard. "Er staat nog niets vast, maar ik vond het juist en belangrijk om het gesprek aan te gaan en gaande te houden", zei de voorzitter.
Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na een succesvolle periode van tien jaar bij Manchester City. Eerder was hij trainer bij Barcelona en Bayern München.
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