Literprijs benzine ruim 10 cent gestegen sinds begin oktober

EINDHOVEN (ANP) - De prijs van een liter benzine is sinds begin oktober ruim 10 cent gestegen. Dat komt naar voren uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. De prijsstijging wordt met name veroorzaakt doordat de euro minder waard is geworden ten opzichte van de dollar. Daardoor is een vat olie relatief duurder.

De dollarkoers is flink gestegen sinds Donald Trump de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten won. En vaten olie worden afgerekend in dollars, legt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers uit. "Als de dollar duurder wordt, dan wordt een vat olie dus ook duurder. Uiteindelijk werkt dit door in de prijs aan de pomp."

Naast benzine is ook de prijs van diesel en lpg gestegen. Zo betalen dieselrijders inmiddels ruim 16 cent meer dan op 2 oktober, lpg is net als benzine ook meer dan 10 cent duurder geworden. Volgens UnitedConsumers ligt de prijs van lpg daarmee inmiddels op het hoogste punt sinds maart vorig jaar.