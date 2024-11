Ook na extra stemming geen steun voor debat over kabinetscrisis

DEN HAAG (ANP) - Het voorstel van Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) om te debatteren over de kabinetscrisis van afgelopen vrijdag krijgt ook na een hoofdelijke stemming onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Eerder op dinsdag kreeg zijn voorstel ook al geen meerderheid toen hier per partij over werd gestemd.

Daarop verzocht Timmermans om later op de dag per Kamerlid te stemmen. Zonder succes: 51 Kamerleden stemden voor en 87 tegen. De hoop van de oppositie was het meest gevestigd op NSC. Maar ook bij deze coalitiepartij, waar eerder op de dag twee Kamerleden uit onvrede over de gang van zaken opstapten, stemde iedereen tegen.