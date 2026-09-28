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Logistieke Alliantie: niets doen aan infrastructuur is geen optie

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 18:10
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DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat "niets doen geen optie meer is". Het EIB becijferde dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen voor 20 miljard euro aan economische schade. Het rapport "bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur niet langer een I&W probleem zijn, maar een vraagstuk van nationaal belang", aldus de alliantie waarin verschillende organisaties uit de logistieke sector verenigd zijn.
"Iedereen kijkt naar de kosten van investeren, maar veel minder naar de kosten van niets doen", stelt voorzitter Elisabeth Post van de Logistieke Alliantie. "Het EIB laat zien dat die rekening enorm is." Ondernemers betalen die rekening volgens Post nu al, door files, vertragingen, omrijroutes en onverwachte afsluitingen. "Dat raakt niet alleen het bedrijfsleven, maar uiteindelijk de hele Nederlandse economie en de consument."
In de Logistieke Alliantie zitten onder meer evofenedex, Havenbedrijf Rotterdam, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland, Schiphol, ProRail en Koninklijke Binnenvaart Nederland.
Politieke keuzes
Volgens de alliantie moeten er politieke keuzes gemaakt worden over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. "Dit rapport laat zien wat de prijs is van verder uitstel. Juist nu kan de politiek nog keuzes maken die voorkomen dat die rekening verder oploopt."
"Incidentele oplossingen" zijn niet genoeg, aldus de alliantie. "Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. Alleen met structurele financiering voor onderhoud, vervanging én aanleg kunnen we voorkomen dat achterstanden verder oplopen en de economische schade verder groeit."
Het rapport van het EIB werd opgesteld in opdracht van onder meer de Logistieke Alliantie en VNO-NCW/MKB-Nederland.
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