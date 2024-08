Loonstijging in cao's neemt verder toe, werkgevers 'zeer bezorgd'

DEN HAAG (ANP) - Vakbonden lukt het de laatste maanden opnieuw om hogere loonstijgingen af te spreken. AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, stelt hierover "zeer bezorgd" te zijn. "De sterk stijgende loonkosten kunnen de concurrentiepositie en gezondheid van Nederlandse bedrijven verzwakken."

In de 25 vorige maand afgesproken cao's kwamen de loonafspraken uit op gemiddeld 5 procent. In juni lag het gemiddelde nog op 4,6 procent, in mei ging het om 4,5 procent. AWVN zag daarvoor juist een dalende trend, maar de werkgeversvereniging durft inmiddels niet meer te zeggen waar de ontwikkeling nu naartoe gaat.

De cijfers van AWVN worden nauwlettend in de gaten gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB). Een sterke loongroei zou de inflatie namelijk weer kunnen aanwakkeren. De centrale bank verklaarde eerder de kans hierop klein te achten. Maar als de gemiddelde loonstijging komende maanden blijft oplopen, zou dit risico wellicht reeëler worden.