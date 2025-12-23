LTO: boeren weer in onzekerheid door afgewezen mestuitzondering

DEN HAAG (ANP) - De onduidelijkheid voor Nederlandse boeren en tuinders "is compleet", nu ze niet hoeven te rekenen op een nieuwe uitzondering op de Europese mestregels. Zo reageert land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland op het door Brussel afgewezen verzoek.

"Voor boeren en tuinders eindigt 2025 met een nieuwe golf van juridische onduidelijkheid", aldus LTO Nederland. Ze weten volgens de organisatie alweer niet waar ze aan toe zijn en welke regels er voor hen gaan gelden.

Nederland had jarenlang een uitzonderingspositie wat betreft de hoeveelheid mest die boeren mogen uitrijden. De uitzondering, ook wel derogatie genoemd, is de afgelopen jaren afgebouwd en eindigt na dit jaar helemaal.

Volgens LTO voldeden verreweg de meeste bedrijven die gebruikmaakten van de derogatie aan de waterkwaliteitsnormen. Het verkrijgen van een nieuwe derogatie was een van de belangrijkste speerpunten van politieke partij BBB.