Ook CMA CGM vaart weer door Suezkanaal na staakt-het-vuren Gaza

CAIRO (ANP/RTR) - Twee schepen van de grote Franse containervervoerder CMA CGM zijn weer door het Suezkanaal gevaren, meldt de autoriteit van het kanaal dinsdag. CMA CGM liet twee jaar geleden weten de belangrijke vaarroute voorlopig te mijden uit angst voor aanvallen van Houthi-rebellen.

In maart 2024 meldde de vervoerder per schip te beoordelen of de situatie veilig genoeg is. De Houthi's vielen de afgelopen jaren schepen in de Rode Zee aan uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza, maar sinds het staakt-het-vuren in oktober zijn daar geen aanvallen op schepen meer gemeld. Grote rederijen overwegen daarom weer door het Suezkanaal te varen.

De autoriteit zei dat het schip Jacques Saade vanuit het noorden door het kanaal voer, van Marokko naar Maleisië. Het schip Adonis betrad het vanuit het zuiden. CMA CGM reageerde niet op een verzoek om commentaar van persbureau Reuters.

Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk voer vorige week voor het eerst in bijna twee jaar door de Rode Zee.